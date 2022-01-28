新春遇冷鋒　年廿八起降溫最凍12°C　年初五始回暖

農曆新年將至，新春前氣溫將愈來愈凍，倍添氣氛。天文台表示，一道冷鋒將會橫過廣東沿岸，下周初天氣轉冷，市民需準備足夠禦寒衣物，準備度過一個凍冰冰的除夕及農曆新年假期。而受隨後的冬季季候風影響，除夕及農曆新年假期間多雲有雨，風勢頗大。香港天文台表示，今日(28日)天氣大致多雲，早晚清涼。而明日(29日)日間天色較為明朗，晚上有一兩陣雨，氣溫介乎攝氏16度至19度。

直至下周日(30日)年廿八，天氣將急速轉冷，大致多雲，初時有幾陣雨，下午部分時間有陽光。由於氣溫驟降，最低氣溫僅得攝氏12度，最高攝氏16度。下周一(31日)大除夕，天氣大致多雲，早上寒冷，稍後有一兩陣雨，溫度持續寒冷。

下周二(2月1日)大年初一，天氣多雲，有幾陣雨，天氣寒冷，氣溫介乎攝氏12度至15度。下周三(2日)年初二天氣清涼，多雲，有幾陣雨。最低溫度微升至攝氏13度，最高氣溫攝氏16度。下周四(3日)年初三，天氣多雲，間中有雨，天氣持續寒冷。氣溫跌回最低攝氏12度，最高攝氏15度。而下周五(4日)年初四氣溫將繼續寒冷，天氣大致多雲，短暫時間有陽光。直到下周六(5日)年初五天氣漸見回暖，最高溫度為攝氏17度，部分時間有陽光，惟早上仍相當清涼。