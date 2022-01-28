東網揭油塘混凝土廠違規　工廠續牌上訴遭駁回　需即時停工

《東方日報》早前以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵。環境保護署在報道刊出後「跪低」，拒絕混凝土廠的續牌申請。混凝土公司後向空氣污染管制上訴委員會訴。委員會終於昨日(27日)駁回混凝土公司續牌申請的上訴，工廠需停工並於60日內清理廠內的水泥物料。

環保署今日(28日)表示，中國混凝土有限公司未能向署方提交足夠資料，證明其位於油塘東源街22號的混凝土廠有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾。署方因而於去年4月29日拒絕續牌申請。

發言人指，上訴委員會接納政府提出的理據，駁回公司提出的上訴，而根據《空氣污染管制(指明工序)規例》，混凝土廠的牌照在上訴被駁回後即告無效，必須停止生產混凝土及相關工序，並於60日限期內清理廠內的水泥物料。署方已要求混凝土廠交代清理水泥物料及相關設施的詳情，確保清理過程符合相關環境污染管制條例。

環保署補充，混凝土公司另一間位於油塘東源街20號的混凝土廠亦已向環保署申請續領牌照。署方將會嚴格按照條例的要求，審核該混凝土廠的續牌申請。