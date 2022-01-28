警巡灣仔提醒防疫　9人違口罩令及禁聚令遭票控

灣仔分區牌照組、雜項調查隊、特遣隊聯同機動部隊，今日(28日)傍晚約6時在灣仔展開代號「松塔」的行動，提醒市民嚴格遵從防疫規例，期間在日街2號發現有人聚集，其中2名外籍漢及1男1女本地人(25至38歲)長時間無佩戴口罩，涉嫌違反「口罩令」被票控罰款。另於晚上約7時，灣仔駱克道53至55號有4男1女外籍人士(35至55歲)「犯聚」飲酒，警方亦向各人發出告票。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中除了有人違規聚集，亦有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。