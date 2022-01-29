港鐵站消毒機械人智能廁所加強防疫　清潔員按評分獎現金

變種新冠病毒於多區肆虐，衞生防護中心更懷疑有確診的幼稚園教師，曾與兩名確診學生在美孚站隧道相差約9秒出入而染疫。事件引起公眾對港鐵車站及車廂清潔狀況的關注，港鐵表示已致力以不同方式提升衞生情況，包括引入清潔機械人及設智能洗手間，又推出車站清潔獎勵計劃，感謝清潔車站的承辦商人員，鼓勵清潔人員提供清潔安全的乘車環境。

港鐵公司市務及客戶體驗總經理梁靜雯說，港鐵撥出超過2,000萬港元設立車站清潔獎勵計劃，計劃會每月根據乘客調查及職員巡查等項目，對各車站的清潔程度評分，車站清潔達合格水平時，負責清潔乘客經過範圍的職員，無論是在重鐵車站、輕鐵站及高鐵香港西九龍站工作的全職及兼職均可受惠獲得獎勵，於分數較高的車站工作的清潔人員會獲得1,000港元獎金，其中負責洗手間清潔的職員會獲發1,200港元。於其他車站工作的承辦商車站清潔人員則獲800港元獎金，負責洗手間清潔的職員則會獲發1,000港元。

梁又稱，港鐵早前亦大規模引進超過100個清潔消毒機械人，名為「大鯨魚」、「小鯨魚」的清潔機械人負責打掃環境，雙氧水霧化消毒機械人負責深層消毒車站、車廂及車廠。而去年10月則於中環站的洗手間加裝智能裝置，例如洗手間外設有資訊顯示屏，乘客可以看到可使用的格數及空氣質素；設感應器實時收集洗手間設施及物品使用情況，提示車站職員及清潔人員補充物品，或加緊為常用的廁格重點清潔及維修保養。有關數據有助規劃未來洗手間設計，將來亦都會為更多車站設智能洗手間。

除上述措施，港鐵亦於120部升降機安裝免觸式升降機按鈕、扶手電梯的扶手帶安裝消毒系統，亦加強車站通風，抽入更多新鮮空氣，以及加密清潔車站冷氣隔塵網。至於列車的清潔措施，則有於車廠使用大型自動清洗機清潔列車、每晚收車後以特製消毒液全面清潔，以及在列車使用能持續消滅多種細菌及病毒的納米光觸媒塗層。