跑馬地8男女涉違禁聚及口罩令　同遭罰款5000

跑馬地分區雜項調查小隊、軍裝巡邏小隊、輔警聯同機動部隊，昨日（28日）晚上約7時於跑馬地展開代號「松塔」的行動，提醒市民嚴格遵從防疫規例。

行動期間，警員於成和道休憩處一帶發現有人聚集，其中2男4女（30至61歲）在上址聚集及飲酒。他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，晚上約8時，警員於成和道休憩處外，發現有2名男子（44歲及48歲）沒有戴妥口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），亦遭警員發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。