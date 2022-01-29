曾身處40指明地方須強檢 包括中環國際金融中心
2022年01月29日 00:36
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曾在指定時間身處中環國際金融中心人士要強檢。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處40個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。
因應16宗本地／與本地個案有關的個案、15宗與輸入個案有關的個案，以及1宗初步陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告。
包括以下地方 :
1. 香港地金鐘遠東金融中心 UG 層
2. 葵涌大窩口邨富逸樓
3. 葵涌大窩口邨富雅樓
4. 小西灣富怡花園 1 座
5. 小西灣富怡花園 2 座
6. 深井碧堤半島 3 座
7. 馬鞍山錦豐苑錦蘭樓
8. 上環帝后華庭 1 座
9. 彩雲(一)邨辦事處牛池灣彩雲(一)邨伴月樓地下 108-115 室
10. 牛頭角彩德邨彩義樓
11. 葵芳新葵芳花園 D 座
12. Isola Bar & Grill 中環國際金融中心 2 樓2075 號舖
13. 葵涌葵芳邨葵仁樓
14. 意樂餐廳 東涌迎東邨地下
15. 旺角砵蘭街 336-338 號
16. 鑽石山宏景花園 2 座
17. 麥當勞 沙田新城市廣場一期 2 樓
18. 麥當勞 牛池灣坪石邨停車場地下
19. 普及東西物流有限公司 九龍灣宏天廣場 27 樓2708 室
20. 太興 土瓜灣翔龍灣商場地下
21. 漁川米線(沙咀道) 荃灣廣益大廈地下
22. 極尚大瀛喜日本料理 觀塘亞太中心 5 樓
23. 香港國際機場過路灣高端物流中心地盤
24. 深水埗基隆街 220-222 號
25. 大埔太和邨翠和樓
26. 東涌逸東(一)邨祿逸樓
27. 東涌逸東(二)邨居逸樓
28. 粉嶺華明邨添明樓
29. 牛頭角牛頭角上邨常逸樓
30. 觀塘康寧道 25-41 號金橋華廈
31. 荃灣尚翠苑翠河閣
32. 屯門良景邨良偉樓
33. 尖沙咀加拿分道22-24A號加發大廈
34. 譚仔雲南米線 九龍灣其士商業大廈 1 樓
35. 天水圍俊宏軒 8 座
36. 明達行裝飾材料集團有限公司 大圍群力工業大廈 1 樓 5室
37. 民安隊總部 1 樓飯堂油麻地渡華路 8 號
38. 民安隊總部 3 樓男更衣室油麻地渡華路 8 號
39. 民安隊總部 2 樓男更衣室油麻地渡華路 8 號
40. 彩雲商場牛池灣清水灣道 45 號
詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease