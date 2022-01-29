疫情下斷續停課復課　20多位專家探討新常態下情意學習

專家和業界人士在會議上一同探討在新常態下教師、學校和社區層面中情意學習的變革與實踐。

由香港大學教育學院教育政策研究中心及教育政策與社會學部合辦的「香港情意學習會議及工作坊—新常態下培養未來學習者的關鍵」，日前於網上舉行，參加者超過380人，反應熱烈。對於疫情下斷續停課和復課，20多位專家和業界人士在會議上一同探討在新常態下教師、學校和社區層面中情意學習的變革與實踐。

會議由香港大學教育學院榮休教授暨教育政策研究中心總監程介明主持，他指學生可透過早期學習和有系統的教育，對自己的情緒負責。各位講者可以善用社區和學校的環境，結合學術和情意學習，令情意教育提升至新境界。

明愛粉嶺陳震夏中學校長何應翰從數據觀察到情意學習與學生成績有密切關係，並結合校訓，相信有效的心靈教育能促進學生高效能學習。愛秩序灣官立小學校長崔家祥強調，學校在停課期間仍可借助社區、友校和社會傑出人士的專才，進行全方位學習。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展強調，疫情期間家長和學生在家中的親子關係至為重要，而家長亦需要同輩支持，維繫親子關係。