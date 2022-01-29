支援基層中小企食肆　5萬戶收200元飲食券

「關懷有饍」飲食券，在支援有需要人士的同時，希望提升食肆收入。

為支持政府實現於2050年前達至碳中和的目標，港燈撥款6,300萬港元優化「智惜用電服務」，協助不同界別採用智能及綠色科技減碳。而因應疫情持續對基層家庭及中小企食肆影響至深，港燈今年再度派發「關懷有饍」飲食券，在支援有需要人士的同時，希望有助提升食肆收入。

共5萬個低用電量或參與港燈電費優惠計劃的住宅客戶月底起，會陸續收到總值200港元的2022年「關懷有饍」飲食券。他們由即時起至年底，可到港島區逾200間參與「關懷有饍」計劃的食肆憑券使用。

「智惜用電服務」自2018年推出至今，涵蓋不同對象，協助客戶及社區減排減碳，推廣低碳生活及可持續發展，支援弱勢社群，支持香港發展成智慧零碳關懷城市。今年重點優化多個計劃，包括「劏房租戶電費津貼計劃」會加大對有關人士的資助，津貼金額由每年每戶600港元增至1,000港元，有助減輕劏房租戶的電費負擔。

「智惜用電樓宇基金」資助額亦會上調，每年節省達20萬度電或以上的商業樓宇，每幢樓宇資助比率及上限分別增加至項目開支的50%及50萬港元，以鼓勵節能。