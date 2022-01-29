東方日報A1：社區90條傳播鏈　專家：疫情蔓延

新冠疫情狂飆，本港連續6日錄得逾百宗病例，而Omicron及Delta兩大變種毒株在社區已增至近百條傳播鏈！政府專家顧問兼中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日估計，按照過去一宗病例傳播3人的經驗，估計社區有至少90條疫鏈，新春期間應減少跨家庭聚會。衞生防護中心昨日指出，社區感染個案及不明源頭個案數目不少，有專家認為要看未來數天的趨勢才可判斷第5波疫情能否於數周內完結。今年適值回歸25周年，港府雖早早宣布由高官統領慶祝籌備工作，但疫情失控、多項大型活動先後取消，令年中的回歸慶祝活動添加未知之數。

衞生防護中心公布，昨日本港新增115宗確診個案，初步個案亦有超過80宗。各區繼續錄得源頭不明本地個案，6宗病例中，兩名退休人士中招值得關注，兩人分別是70歲女子及65歲病人，前者居於黃大仙慈正邨正泰樓，曾到訪彩雲邨商場，疑帶Delta變種；後者居葵芳邨葵仁樓，曾在葵涌公園跟友人打羽毛球，他們均懷疑帶有Omicron變種病毒。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日出現多宗退休人士中招的情況，因其本身沒有上班，可見社區有頗多隱形傳播鏈。而本港多所學校、葵涌邨、黃大仙彩雲（一）邨長波樓亦繼續爆疫。

衞生防護中心總監徐樂堅日前已指葵涌邨整體確診個案數目逐步回落，逸葵樓的大廈原點爆發或已接近尾聲，但當局亦擔心逾30宗個案尚未找到源頭，社區可能存在數十條隱形傳播鏈，出現社區爆發的風險很高。

其他不明源頭個案則有居天水圍天華邨華逸樓的38歲男士，於美利飲食有限公司工廠工作；一名居大埔太和邨翠和樓，在大圍的「樓上集團」負責跟車送貨的39歲男子，二人的最後上班日期為1月25日。一名居於大窩口邨富平樓的42歲男士亦染疫，他任職運輸行業，平日行蹤大多涉及大窩口邨。

一名居荃灣大壩街大苑樓的路德會聖十架學校女學生中招，最後上課日期為1月11日，其居所已於昨晚封區強檢。她多數會去位於深井碧堤半島3號的親戚住所，其家人有時會去大窩口買餸，不過張竹君稱未發現大窩口邨有大型傳播。自疫情爆發起計本港已有近一萬四千宗確診病例，周四更錄得創兩年內新高的164宗確診個案，許樹昌昨在電台節目表示，根據過往4波疫情的文獻分析，社區出現一條傳播鏈即等於有3至4條，推算現時社區至少有90條傳播鏈。

呼吸系統專科醫生梁子超則表示，現時本港社交距離措施已加強，如學校停課及取消花市等活動，若未來一星期的本地確診人數有下跌，可預計第5波疫情或可以於4至6星期內完結。惟他形容情況如俄羅斯輪盤般，不排除有高病毒排放量的病人去了人多聚集的地方，如港府難以追蹤的大型聚會、人多擠迫的交通工具、人來人往的街市時，有機會出現「隨機效應」，屆時確診數字攀升，第5波疫情便未能如上述時間般結束，令人憂慮年中仍未解決。

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