映葵樓夏葵樓禁足圍封累計97宗確診　今晨解封

變種病毒Omicron在葵涌邨大爆發，邨內共12座大廈均發現疫蹤，日前有3幢大廈被封樓居民「坐疫監」；逸葵樓被禁足圍封7日後，昨晨(28日)解除禁令，有居民急不及待呼吸自由空氣及趕上班。而在上周六(22日)及上周二(25日)被禁足圍封的映葵樓及夏葵樓，於今日(29日)早上約7時亦解除禁令，居民進出大廈須由職員檢查手機內的資料，才可離開大廈。

今晨6時許已有數名映葵樓住客在大堂等候解封，並叫職員放行，他們等候至7時獲放行，大廈外有褔袋派發給居民。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日(28日)公布，逸葵樓新增1個案，逸葵樓至今累計共263人中招，涉及133個單位，而映葵樓及夏葵樓沒有新增個案；芊葵樓增1單位中招，累計共2單位及3人受影響，現時葵涌邨全邨累計共396宗確診及初確個案，涉及206單位。

葵涌邨其餘大廈累計確診，分別是映葵樓87宗確診，涉47單位；雅葵樓10人確診，涉7個單位；夏葵樓10人確診，涉5個單位；芊葵樓3個案，涉2單位；旭葵樓3人涉3單位；曉葵屢4人涉2單位；綠葵樓1人確診；春葵樓5個案涉4單位；以及百葵樓及秋葵樓各1單位。