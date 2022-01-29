紅磡荃灣兩廈完成強檢　無發現確診個案

紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座(不包括位於隆基大樓地下及1樓的老人院及店舖），由於昨日(28日)發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，並要求受檢人士於晚上11時前接受檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。行動在今日(29日)早上約7時完成，並無發現有居民染疫。

政府表示，截至昨晚11時，該大廈約220名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪該大廈約100戶，當中10戶沒人應門，政府會採取措施跟進。

此外，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，由於荃灣大壩街77-83號大苑樓(不包括位於大苑樓地下的店舖)，昨日(28日)發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，政府晚上將該大廈圍封強檢，行動在今日(29日)早上約7時15分完成，未有發現確診個案。

政府表示，截至昨晚10時30分，該大廈約75居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦派員到訪該大廈約45戶，當中7戶沒人應門，政府會採取措施跟進。