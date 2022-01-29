詐騙案飆逾3600宗　多涉網上情緣　受害者不乏高學歷專業人士

本港去年共錄得64,428宗罪案，較前年升1.9%。警務處處長蕭澤頤今早(29日)在電台節目表示，雖然行劫及爆竊等罪案數字下降，但詐騙案的升幅最大，當中不少受害人是年輕人及高學歷專業人士，警方會加强宣傳教育。他提到今年工作重點，指除了繼續維護國家安全外，亦會加强情報搜集，强化公眾對本土恐怖主義和自我激化行為的認知和應變能力，推動「全民反恐」。

蕭指出，雖《港區國安法》訂立後社會情況轉趨平靜，但絕不會掉以輕心，並指仍有很多反中亂港分子仍然死心不息、蠢蠢欲動，經常在網上發表言論煽動仇恨、鼓吹別人犯嚴重罪行。現時本港恐襲風險維持在中度，即沒有具體情報顯示有恐襲威脅，但海外不同地方仍有恐擊事件，加上本港去年7月曾發生孤狼式恐怖襲擊，因此不能排除有關威脅。

問及有傳媒在刊登觀點文章的欄目加上免責條款，能否避免觸及國安法，蕭澤頤認為聲明沒有太大意思，強調如果真的犯法，免責聲明也沒有作用，不能自我催眠和陶醉。蕭亦提到，新聞自由建基於法律責任和義務，「紅線」就是法律條文，又稱警方未來一定在打擊假新聞和假消息方面做一些工夫。

據警方資料顯示，去年整體罪案總數有64,428宗，其中暴力罪案有9,587宗，較前年上升2.1%，而嚴重毒品罪行、非禮及詐騙的上升幅度甚大，較前年分別上升36.6%、49.3%及23.8%。整體罪案上升1,196宗，主要是由於詐騙案增加了逾3,600宗，當中逾70%與網上騙案有關，升幅主要為援交騙案、投資騙案、網上情緣騙案及求職騙案，升幅由80%至3倍半不等。