劉宇隆指Omicron勢不可擋　批院舍接種率低　料2萬長者染疫亡

新冠疫情狂飆，本港連續6天錄得逾百宗病例，專家指Omicron及Delta兩大變種毒株在社區已增加到至少90條傳播鏈。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(29日)在電台節目表示，疫情發展還未到最差的情況，昨日(28日)公布的確診數字亦較前日(27日)少，但以7天移動平均線分析，疫情未算回落，他更形容Omicron病毒勢不可擋，確診數字遲早會直線上升。

他指出，目前院舍接種率只有1成多，如果情況持續，推算可能會有幾千名長者因染疫死亡，較嚴重的情況下可能有多達1萬至2萬名長者死亡，呼籲長者盡快打針。至於學生群體，他指中學生接種率有8成多尚算可以，但小學生接種率仍不足5%。

劉又認為，9成接種率的目標應該以全港人口為基數，即是要有至少520萬人打第1針，推算每日要打2萬至3萬劑疫苗，才有機會在3月底至4月初達到目標。

另一名新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星則表示，疫情發展令人憂心，認為今波疫情會持續較長時間，未來1至2個月都未必會平伏，形容市民要「勒緊褲頭」，盡量避免大型聚會。