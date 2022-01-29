尖沙咀派對房間違規營業　兼揭無牌賣酒負責人及7客被捕

警方尖沙嘴分區雜項調查隊人員，於今日(29日)凌晨約4時15分進行代號「戰馬」的行動，打擊區內無牌賣酒活動，在尖沙咀亞士厘道一單位搗破一間未領有酒牌的派對房間。場內25歲女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反防疫規例被捕。

另外，警方亦拘捕派對房間內5男2女(22至27歲)客人，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。他們同時違反相關防疫規例，被發定額罰款通知書。行動中，警員共撿獲13支酒精類飲品，總值約6,500港元。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。