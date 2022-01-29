葵涌邨2疫廈解封　居民稱情緒瀕臨失控　有人嘆薪金「打8折」

變種病毒持續在港蔓延，葵涌邨疫廈映葵樓及夏葵樓在圍封7天及5天後，今早(29日)解封，居民離開時獲當局派發福袋，內有臘腸、冬菇及鮑魚等。有居民在離開住所後大感興奮，直言圍封多日只能得家中大掃除解悶，亦有市民在解封後趕上班，無奈指生計亦受影響，公司只出「8成糧」。

任職倉務員的映葵樓居民曾先生，解封後戴上2個口罩趕往上班，他表示「無啦啦喺屋企困咁多日，咩都做唔到」，而無法上班下生計亦受損，公司把圍封而無法上班的日子當作病假處理，出5分之4糧。他又批評首兩天的檢測安排混亂，居民逼滿地下電梯大堂排隊，近乎人貼人，形容情況如「迫巴士」，憂慮提高感染風險。

居民李女士離開時興奮大叫「好開心」，稱圍封每日皆在家中大掃除解悶，又稱「上個禮拜我有目標，安排自己每日做啲乜嘢 ，但如果再圍封我啲情緒就會出現」。她慨嘆「最辛苦係冇自由，原來自由係好緊要」，形容這些日子恍如「坐監」。

馬先生大呻連日圍封最辛苦是「冇茶飲」，故解封一刻首要之事是飲茶，「我哋老人家就係飲茶㗎啦」，但他未有相約孫仔及朋友，而是獨自去茶樓。他坦言圍封日子十分辛苦，只好自己沖茶飲，又認為當局的安排「麻麻」。