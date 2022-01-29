繼移走國殤之柱　港大今圍封寫有六四標語一段太古橋

香港大學太古橋上的六四標語今（29日）被校方派員圍起。據香港大學學生會學苑即時新聞專頁中提到，今日約10時許，校方便於太古橋設置圍板。東網記者在場發現，校方工人持電鑽、錘仔、高梯、鐵皮、鐵架，及多種工具，把寫有標語的一段行人路以橙色膠帶及雪糕筒圍封，另一部分則以約兩米高的圍板封起。

相關工程人員並沒有回答記者提問。港大太古橋上書有六四標語「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」20字。是在1989年，由太古堂宿生會主席張銳輝及同學所寫。自此每年六四前夕，港大學生及太古堂宿生皆會為這20字重新上色。

各大大學自《港區國安法》成立後，續移除校內有關六四的物品。當中矗立香港大學校園逾24年、由丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiot)創作的與1989年6.4事件有關的國殤之柱，上月亦被移走，原址改作休憩空間，當時高志活其後批評港大野蠻和不合理，做法如同摧毀香港的靈魂，並表示就事件聯絡丹麥政府，尋求向特區政府提出交涉，以取回「國殤之柱」。

另外，擺在中文大學校園內，原本矗立在港鐵大學站A出口對面、即中大校園內一處廣場空地的民主女神像，及放在嶺南大學梁銶琚樓外空地的的六四浮雕，去年底亦已被相繼移走。