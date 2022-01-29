3青年涉屯門示威　23歲男裁暴動罪成　另2人非法集結罪脫

2019年10月1日香港多處出現示威集結，當日屯門大會堂外有數百人集結，期間有3名青年涉嫌在場衝擊警方防線而被捕，因而被控暴動、非法集結、襲警及管有物品意圖損壞財產等罪。3人否認所有控罪，案件經審訊後，法官高偉雄今早(29日)裁定首被告包括暴動等3罪全部罪成，另2名被告非法集結罪脱，當庭釋放。

3名被告依次為23歲葉浩軒、22歲冼瀚天及22歲劉昌鵬。葉被控暴動、襲警及管有物品意圖損壞財產共3罪，冼和劉同被控非法集結罪。本案為區域法院案件，今天被安排在西九龍法院大樓審理。

控方早前陳詞指，2019年10月1日香港各區都有示威集結，屯門大會堂是其中一個示威者針對的地點。當日中午警方在大會堂內守備，數百名示威者包圍大會堂，他們不停指罵警方，四處塗鴉示威口號，並在燈飾及旗杆前撒溪錢。及後警方湧出大會堂驅散示威者。警方其後在旗杆附近組織防線，與大批手持長傘及硬物的示威者對峙。當一名女示威者被警方制服後，葉率先用雨傘擲中一名警員，令警員的左手手背擦傷，然後葉拿着手杖形狀物體衝前，擊打該警員的左肩及腹部。大批示威者尾隨葉衝擊警方，雖然葉被警員成功制服，但混亂途中該女示威者成功逃離警方控制。