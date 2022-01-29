學者倡設強制舉報虐兒機制　防止童樂居事件再發生

最近的童樂居虐童事件中，發現有掌摑、打頭、或將兒童推向牆面等情況發生，兒童目睹暴力的創傷絕不亞於直接虐待，甚至被信任的老師和看護者虐待，對心靈傷害更深。有學者批評現行法律機制的不足，未能針對處理施虐者和旁觀者，為防止同類悲劇再次發生，促政府盡快建立強制舉報虐兒機制。

理工大學應用社會科學系教授陳高凌表示，童樂居事件涉及多名施虐者和受害兒童，絕對不是個別事件，相信虐待事件並非只在洗手間或需要保障私隱的隱蔽地方，必然有其他員工在場，或已一早發現事件，惟今次事件全靠街坊目睹事發經過後，並立即通知相關機構，才能揭發惡行。陳高凌質疑職員有玩忽職守、包庇，並有違道德操守之嫌。

陳高凌表示，是次事件反映了相關機構違背了對兒童的照顧和保護的原有責任，並管治失效，縱容了虐兒事件發生，他認為縱使該機構成立了調查委員會，也無法逃避責任，建議警方應將調查範圍擴大至香港保護兒童會其他服務單位，確切地調查是否有其他虐兒事件未被發現；另外，政府應委任獨立的調查委員會，主動調查有關機構，從員工操守、培訓質素、管治效能，以致有關政府部門的監管方面查找不足，盡快改善。

他續指，英國、美國、加拿大、澳洲等地均有針對教師、社工、醫護人員等相關專業設強制舉報機制，若發現懷疑虐兒個案必需舉報，一旦被發現漏報，需視乎是疏忽或蓄意，最嚴重可吊銷專業資格，陳高嶺認為本港須有類似的強制舉報機制，有助於及早發現虐兒個案，防止同類悲劇。