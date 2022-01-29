浸大編委稱遭干預施壓即日請辭　校方發聲明斥指控不實

香港浸會大學早前要求該校學生會營運的校內學生刊物刪減部分內容，引發浸大編委不滿，該會在網上宣布，香港浸會大學學生會第54屆編輯委員會內閣「楚鳴」全體成員即日請辭，又就未能於餘下任期繼續服務浸大學生而致歉。浸會大學其後則發表嚴正聲明指摘編委指控不實，又指《浸報 54.1》是因可能涉及違法行為而被要求下架，同時將啟動紀律程序懲處相關學生。

浸大表示，校方一向尊重編委會的編採自主及獨立運作，惟因早前收到有關《浸報 54.1》內容的投訴，在徵詢法律意見後，認為可能涉及違法行為，因而與編委會商討，並促請編委會回收所有《浸報 54.1》。同時，校方強烈譴責編委會之前曾使用武漢肺炎這樣的誣衊性語言，並嚴正要求不再使用該詞。

浸大又指對事件感到十分憤慨，故決定從即日起中止與編委會的所有關係，取消編委會使用校內所有設施的權利。同時，對於有關學生的錯誤行為校方將啟動紀律程序。

浸大編委指，上周五(21日)，校方在沒有書面通知的情況下，要求該會即日下午 5 點前下架《浸報 Jumbo》54.1 並刪除《浸報》54.2 徵稿貼文，亦表明會阻止《浸報》54.2 的出版。校方更在同日撤銷該會對浸大編委官方電郵（sueb@so.hkbu.edu.hk） 的使用權。該會提及校方曾干預他們就國安課程的報道，又要求停止使用以中國城市來形容疫症等。