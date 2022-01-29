防疫基金遺漏前線清潔保安　議員促政府撥津貼補助

新一輪疫情來勢洶洶，被圍封檢測的大廈幾何上升，前線人員面對的風險亦不斷增加，需自費添購防護裝備，工時及壓力亦隨之倍增，惟政府轄下的外判清潔員及保安，今次未受惠於防疫基金。有議員今日（29日）促請政府為此類工作人員提供每月1,000港元抗疫津貼，藉以鼓勵及支持他們的工作。

議員周浩鼎表示，政府近日推出第5輪防疫基金，雖以第4輪為藍本，但仍有不少受影響人士未獲支援。當中政府轄下外判清潔員及保安員過往曾獲每月1,000港元抗疫津貼，為期7個月，合計有近6萬多人受惠。然而，清潔工面對高風險的環境工作，加上因疫情導致工作量大增，但在今次防疫基金中未有覆蓋。

因此，他促請政府恢復為此類工作人員提供每月1,000港元抗疫津貼。至於被問到資助金額的制定方式時，他指是參考過往模式，若當局打算「加碼」，他亦十分歡迎。

另外，亦有清潔公司代表指疫情下消毒次數大增，所消耗的防護裝備也上升。其中張生指現時大廈的消毒時間為每小時一次，他亦形容有員工不知道大廈是否需要檢測，因此「自己都驚」，而長期使用消毒藥水，亦令身體出現不適的情況。另一清潔工會代表趙生表示，最近葵涌邨等屋苑出現大規模爆發，導致很多前線員工因各種情況辭職，包括是家人擔心其安危不准許工作，導致收入大減。

社區主任曾憲康則強調政府要補漏拾遺，消潔工「唔喺做清潔咁簡單」，他們都代表每一個家庭 ，家庭成員之間都會擔心，因此政府若再次發出補貼，將會是很大的鼓勵。