警搗打鼓嶺2非法竹館拘3負責人　20賭客同被捕罰款

警方邊界警區刑事部聯同打鼓嶺分區特遣隊，根據線報及深入調查，於昨午(28日)3時展開打擊非法賭博行動，於打鼓嶺五洲路分別搗破兩間非法竹館。行動中警方以涉嫌「經營賭博場所」拘捕2男1女(63至69歲)主持，另在兩賭檔內共拘捕17男3女(40至89歲)賭客，涉嫌「在賭博場所內賭博」。

邊界警區助理指揮官(行動及刑事)葉劍影警司指，被捕人士大多為附近村民，分別報稱退休人士、司機、運輸工及建築工人等，所有在場男女亦已被發出違反「禁聚令」的定額罰款告票，並已獲准保釋至2月下旬候查。行動中警方共檢獲4張麻雀枱、一批賭具及14萬港元現金。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。