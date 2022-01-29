政Whats噏：秘密賤價賣豪宅　傳甘乃威離港行蹤未明

民主派人士賣樓情況蔚然成風，當中有唔少人更涉嫌違反《港區國安法》被還押。有消息指，前中西區區議員、民主黨黨員甘乃威，一早已離開香港，近日仲以賤價1,800萬港元，秘密賣出佢位於西半山嘅豪宅套現，並遺下患病嘅年邁母親。由於佢行蹤飄忽，暫時未知佢嘅落腳地點。

甘乃威舊年7月辭去連續服務咗7屆中西區區議會職務，當時仲表示經過2次的手術，身體要停落嚟休息，加上香港嘅民主路不通，令佢萌生去意，自此就銷聲匿跡。

之不過，有消息傳出甘乃威已秘密離港，並喺辭去區議會職務後，就委託地產公司以2088萬港元，以暗盤方式放售西半山列堤頓道嘅高層住宅連車位。據了解，單位由甘氏夫婦喺2009年購入，但2人都無現身賣樓，加上賣樓嘅資料亦無公開，一概由親友代辦，過程可謂相當保密，估計喺想低調套現。

據悉，該單位樓齡26年，實用面積781平方呎，屬區內優質單位，結果喺今個月10日連車位成交，並大幅劈價2成多，至1800萬港元成交。至於甘氏夫婦嘅去向依然成謎，不過甘乃威嘅9旬病母就暫時獨自留港，未知有咩打算呢。

其實甘乃威一直喺政壇惹火人物，佢喺2009年被指求愛不遂而解僱女助理，其後更因行為不檢更險被立法會提出譴責動議。而佢前年喺中西區區議會開會期間，甚至大鬧民政事務專員「人都不如」，被批評發表侮辱言論。

其實民主派人士賣樓都唔喺新鮮事，外界猜測佢哋突然套現大量現金，喺為咗離港同籌錢打官司。其中曾被警方國安處以協助罪犯罪名拘捕嘅九龍城區議員黃國桐，去年就沽出太古城恒星閣單位。另外，前議員區諾軒亦被揭以710萬元，賣出將軍澳裕明苑一單位，當時佢就否認「着草」指控。

另外，民主黨前副主席林卓廷亦以逾千萬元賣出沙田翠湖花園嘅物業，而前支聯會主席李卓人亦以1,000萬港元賤賣其位於美孚新邨嘅單位。