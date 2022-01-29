十月大女嬰無辜列確診慘與家人分離　議員斥政府官僚不思變通

早前，觀塘凱匯有一男生確診中招，其同住的4名家人其後被送往竹篙灣隔離營，當中有1名10個月大女嬰(個案編號：13144)與其父親，在隔離營進行首次病毒核酸檢測後，由於結果不確定，雙雙轉送伊利沙伯醫院，2人其後在2次的核酸檢測均沒有驗出病毒，女嬰抽血結果亦一切如常。但其家人卻不久發現女嬰被政府列為無症狀感染患者，而無確診的父親更被告知要跟程序繼續去隔離營檢疫。家人得悉事件後直斥荒謬，又指政府一直耍官腔，最終要尋求議員協助，才令政府今日(29日)急急轉軚，讓步指父女2人於今日再進行快速檢測，如結果依然非確診，可回家進行居家隔離。

女嬰父親莫生表示，家人於上周五(21日)被送往竹篙灣隔離營，他與B女因於場內檢測結果呈不確定性，於同日轉送伊利沙伯醫院，而經過2次的核酸檢測，報告皆顯示自己與B女結果一切正常，B女其後亦接受院方抽血檢測，亦證無病毒抗體。惟家人卻於翌日於新聞發現女兒被政府列為無症狀感染患者，莫生更被告知要跟程序繼續去隔離營檢疫。莫生指自己及家人當下感受是「好無助、好委屈」，亦認為「囡囡好似被衞生署屈」。他更指若非「搵議員幫手，或者搵記者」，政府一定只會跟自己耍官腔。

議員鄧家彪則批評，事件反映政府處事過於官僚，不知變通。涉事中B女只有10個月大，十分需要父母照顧，但政府卻無視種種結果正常的檢測報告，竟以跟程序為由，要求父女分隔。他指雖然政府最終讓步，但希望當局日後處理任何特殊個案時，可稍用人性化角度出發。