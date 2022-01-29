旺角花墟再現人車爭路　市民一掃心頭好　花店料生意升20%

明日(30日)就是年廿八，按照傳統，市民除了「洗邋遢」亦會在家中布置，但因應新冠肺炎疫情反覆，當局取消今年的維園年宵花市，而花墟便成為買花集中地。今日(29日)就有大批市民湧往花墟買花，其中旺角花墟一帶恍如市宵市場般水洩不通，各花店布滿迎春花，行人路及店舖盡是聞花者，甚至延伸至行車路。有市民慨嘆今年新年「冇嘢好做」惟有買花；有花商預料今年生意會因取消花市而受惠，生意額或上升20%。

市民劉女士花費200港元購買劍蘭及菊花仔，而早前亦已添購百合花及蘭花。她指，以往都會行花市，惟今年首度取消「新年都冇嘢做，除咗買花都唔知做乜」，她又不滿政府防疫工作差劣，直言「連買花都叫市民唔好買」。她續稱指新年期間多數會留在家中，偶爾約朋友相聚，但只限4人以內的聚會。

另一市民李先生帶女兒到花墟買了火百合，又因應女兒學習需要，買了含羞草。他指早上人流較少「幾好行」，而且因應花市取消，故前來花墟購買年花，為了避開人潮，提早在上午行，預料下午會更擁擠。他表示，今年的與親友之間的團年飯全部已取消，以往都會集中在家中進行，又指今年利是金額沒有變動，買花數量亦沒有減少。

花店職員梁先生表示今日生意不錯「始終都係過年，啲人都係有心情買，同埋天氣都暫時ok」。他認為取消花市是否有利花墟屬「兩睇」，因為疫情持續，部分市民或因擠迫而避免外出。他指，花店的年花進口自昆明、荷蘭、新西蘭、日本等地，為免受航班減少令供應有影響，故安排年花提早到貨，但售價沒有變動。

主要售賣蘭花的花店負責人何先生稱，今年售價與去年相同，但生意較往年上升15%，屬預期之內。他解釋因政府取消花市，令市民轉到花墟買花，又指人工及運輸亦相應增加10%，航班縮少亦影響銷售安排，不過，他仍預計今年農曆新年生意額會有20%增長。

本周四(27日)起，花墟道、園圃街、園藝街及太子道西支路將封閉，僅容許緊急車輛及已獲運輸署批出許可證的花墟商販貨車駛入。市民須經運動場道及花園街入口進入花墟，其餘路口則只准離開，相關道路亦會暫時封閉。