今增120宗確診　本地個案佔86宗　連續7天破百病例

第5波新冠肺炎疫情延續不斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(29日)新增120宗確診個案，當中有34宗屬輸入病例，其中有超過20名患者是抵港乘客，另有86本地個案，其中75宗為相關病例。至今本港個案累計14,025宗。另有70多宗初步確診。

張表示，有2宗輸入相關個案為2名機場員工，其中1名24歲男子主要為抵港人士安排座位，1月25日未有驗出病毒，27日檢測陽性，居於金獅花園；另一人為負責抵港人士洗手間清潔員工，居於逸東邨青逸樓。

新發現1宗與與彩雲(一)邨長波樓相關個案。其他相關個案方面，歌連臣角火葬場懷疑有爆發，涉及長波樓居民，本月21至27日逗留超過1小時人士要接受檢測。圓玄學院第三中學繼續新增個案；遠東金融中心「香港地」2名水吧職員確診；一名曾於1月16日到訪旺角little boss的市民確診，但並非買倉鼠，而早前取的34個環境樣本有6個陽性。

11宗為源頭不明，2宗懷疑delta，1宗居於新光中心第二座；1宗居於秀茂坪禮達樓，於彩雲商場工作；餘下9宗，有8宗懷疑omicron，居於新葵芳花園、藍田麗港城、聽濤雅苑等，餘下1宗居於鳳儀街21號；而黃大仙現崇山客滿庭個案中，發現兩人座位距離遠，但同樣於9時14分埋單，懷疑是由於埋單時曾接觸，故出現感染。

至於歌連臣角火莽場的確診為L452R，張認為附近的個案有2個大的傳播鏈，而中間的細傳播鏈仍未知；藍天海岸circle再有新增個案，很多兒童、青年到那裡踢球，懷疑是感染方式之一，張坦言難以追蹤。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日啟用亞博9號及11號場館，接受輕症病人，現合共提供1,000張病床。她又指，有1名73歲女子乾咳到聖母醫院求診，呈初步陽性，接觸追蹤發現1名醫生被列為密切接觸者，檢測未有驗出病毒，醫院已消毒普通科門診。