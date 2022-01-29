政府更新安心出行程式　正研究儲存出行紀錄

港府日前推出新版本「安心出行」應用程式，已上載針咭至程式的用戶在掃描場所的二維碼時，針卡將自動顯示，當局又指正研究方法儲存市民的出行紀錄，令政府能透過疫苗接種紀錄，聯絡高風險的市民。

政府下月24日推出的「疫苗通行證」，進入食肆等的指定場所必須至少注射1針新冠疫苗。為此，政府推出更新版本的「安心出行」應用程式，加入自動顯示針卡的功能，在介面的中間位置亦展示有否接種疫苗。

若程式顯示藍色方塊代表該人士已接種疫苗或因醫學原因獲豁免，並且有二維碼供場所職員掃描認證。而紅色則代表未打針，屆時不能進入特定場所，而電子針卡底部設有時鐘作為防偽工具，避免有人借用他人的接種紀錄。

創新及科技局局長薛永恒接受電視台訪問時透露，當局正研究方法儲存市民的出行紀錄，「知道大家去過某些處所」，方便日後追蹤確診者，並從疫苗通行證的紀錄，安排職員主動致電，提醒高風險人進行檢測。他又指，明白市民關注私隱問題，但認為大眾應在私隱和防疫之間取得平衡。

至於會否將疫苗通行證擴展至公共交通工具，薛永恒表示交由專家考量，並且需要考慮實際運作情況，例如部分交通工具乘客量多而繁忙，若乘客需掃描安心出行二維碼，或者展示疫苗通行證，或會引致人群的聚集。