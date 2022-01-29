年尾交通意外頻繁　堪輿學家：預示虎年奪命車禍多

年尾流流，將軍澳有棺材滑落馬路，又有巴士跌落窿，大埔、元朗及黃大仙更接連發生嚴重交通事故。有堪輿學家指明年為壬寅年，寅是長生地，卦象已明顯預示明年本港將會有不少大型車禍，並且在今年底已有先兆。棺材滑落馬路，即表示路上會有死人，等住人去瞓。因此虎年市民無論開車、抑或過馬路都必須謹慎，以免招來橫禍。

堪輿學家周漢明指出，有棺材從靈車滑落馬路確實邪門，他亦是第一次聽聞，但從中亦作出了預示，因為棺材是給人瞓的，即表示本港明年將會有很多導致死人的交通意外。另外，明年虎年為壬寅年，寅代表長生地，加上馬路如虎口，卦象明顯作出了預警，虎年本港大型車禍頻生。有關意外在今年年底頻繁出現，即預早警告香港人留意。

周漢明續稱，交通意外涉及司機及途人，正所謂小心駛得萬年船，他提醒司機駕車時要小心謹慎，途人走過馬路要步步為營，必須一眼關七，不可隨意衝過馬路，特別要留意駛經車輛的動向。司機要避免出車禍，可在車內掛上紅色平安符、如意符等飾物，另可掛上龜，因為龜代表慢，只要司機開車慢慢行，速度不要快，相信可避過發生較大型交通意外。