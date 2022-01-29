警重錘反黑掃賭冚無牌吧　兩日拘捕128人

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區、警區刑事單位及特別職務隊，本周四(27日)及昨日(28日)在全港多區展開代號「犁庭掃穴」行動，以情報主導打擊黑幫操控的場所及收入來源，以及掃蕩違反防疫規例行為。

在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）下，餐飲業務處所及表列處所被限制營業，卻有情報顯示不法份子利用工廈、住宅單位及貨倉，大肆經營無牌酒吧、派對房間和賭博場所，藉此維持收入及提供場所作非法聚集。該些場所大多經過改裝，大門外裝設「天眼」識別顧客，內部亦布置隔音牆，以提高隱蔽性及增加執法難度，當中有人將貨倉中的貨櫃辦公空間闢建為賭檔，並提供膳食等吸引賭客。

行動中，警方分別於紅磡、油麻地、長沙灣、觀塘、葵涌、天水圍、屯門多區搗破4個非法賭博場所、2間無牌酒吧及1間違規經營的派對房間，以涉嫌「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管有攻擊性武器」、「無牌賣酒」及「在未領有牌照場所飲酒」，合共拘捕78名本地男子、46名本地女子、3名內地女子及1名泰國籍女子(17至77歲)，並檢獲約40萬港元賭款、80萬港元籌碼、大批賭具、啤酒及烈酒。

被捕人士亦同時違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方發出合共133張告票。各人現正保釋候查，其中3名場所負責人將會被落案控告《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，爆發第5波疫情。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，但有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟相關情況不斷發生，冚之不盡。

警方表示會繼續打擊三合會收入來源及相關罪行，同時亦呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。