科大下周五起選科　同日起維持2周網授課

香港科技大學今日(29日)向全體學生發電郵，宣布課程將於下周五(2月4日)大年初四重啟，由當日至下月17日的選科期間，所有課程將以實時網課模式進行，因應下月22日疫情及防疫措施，課程或將改以混合模式進行。

電郵提到，在下月4日至17日的選科期間，所有課程將以實時網課模式進行。任何香港以外的本科生如果預計會在選科期間之前或期間無法返回香港，應聯繫他們的導師以獲得「不在香港」的身份批准。電郵提到，因應政府最新防疫措施延長至2月22日，如果屆時疫情允許，課程將會改以混合模式進行，即網課面授課同時進行，校方亦鼓勵學生到校園面授上課。

電郵又提到，最後目的是能讓所有期末考試，順利於本年5月17日至28日期間在校園內進行；而其他實驗班、語言班和修課式碩士課程將自行安排。

至於進入研究設施和實驗室方面，電郵提到教職員工和實驗室主管應將實驗室操作僅限於時間關鍵的工作，並遵循疫症大流行的限制和預防措施；另外，如本科生參與實驗課程上需要任何說明，應聯繫相關老師。

使用校內設施和餐飲服務的預防措施上，電郵提到所有成員在使用不同的校園設施，包括課室、食堂、實驗室、圖書館和其他空間時，請注意遵守相關的預防措施。

電郵最後提到，上述計劃可能需要隨着情況的發展而改變，如果計劃發生變化，將在適當的時候發布公告。