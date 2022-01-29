政Whats噏：竹篙灣劣食嚇親人　郭偉强自備杯麵入隔離營

勞工界議員郭偉强因月初出席「洪門宴」，而須往竹篙灣隔離營檢疫，雖然只係逗留短短嘅15小時，但好多人都想知道佢喺營內所嘗到嘅膳食。郭偉强日前就透過網絡視頻交代自己入營經歷，話竹篙灣嘅膳食雖然無傳聞中咁恐怖，不過佢都做足萬全準備，自携杯麵入營咁話。

儘管政府去年已撤換供應商，但自從「粟米肉磚飯」同發霉橙嘅相片喺網絡流傳，巿民對於竹篙灣膳食差劣嘅印象就揮之不去。郭偉强話自己入營之前，已預料突然多咗一批檢疫人士入住，隔離營方面可能會措手不及，所以就自備杯麵並於當晚享用，而翌日傍晚營方就供應「飛機餐」，所以佢覺得營內膳食未如傳聞中咁差。

郭偉强又提到，初時預計要坐21日疫監，但自己咁大個仔從來未準備過超過10日嘅行李，於是上網搜尋並獲得海量嘅訊息，如「入營攻略」、「懶人包」、「入住必備物品」等，睇咗幾篇之後就執咗一箱加一大袋行李。而隔離營嘅房間裏面除電視機、風筒同熱水壼外，可以話乜嘢都無。佢話儘管相關入營資料喺網上應有盡有，但如果唔識上網嘅長者，要準備入營行李就麻煩嘞，所以今次入住隔離營，令佢關注到要如何解決數碼鴻溝呢個問題。