全港大部分售賣倉鼠寵物店　明日起可復業

早前有寵物店倉鼠因驗出帶有新冠病毒，繼而引發確診群組更牽連多處大樓需要封鎖，港府下令要求寵物店及已被客人購買的倉鼠須人道處理，全港所有可售賣倉鼠的寵物店更須暫停營業。漁農自然護理署今日(29日)宣布，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店明日(30日)年廿八起，可恢復營業。

漁護署表示，已對所有相關寵物店內除倉鼠以外的動物，包括兔及龍貓等抽取1134個樣本及1,124個環境樣本進行病毒檢測，所有動物樣本的檢測結果均確定為非染疫。

除位於銅鑼灣渣甸街的「Little Boss」寵物店還未完成徹底消毒及清潔；位於銅鑼灣利園山道的「I Love Rabbit」、旺角通菜街的「Little Boss」及元朗教育路「I Love Rabbit」寵物店所抽取的部分環境樣本未能通過病毒測試，以及位於旺角通菜街的「I Love Rabbit」寵物店仍由衞生署衞生防護中心進行調查外，其他所有相關寵物店均已完成徹底消毒及清潔，而從其店內抽取的環境樣本均通過病毒測試。署方遂准許該等寵物店(上述5間店舖除外)明天起可恢復營業。