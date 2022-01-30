火炭驚現2.5公噸垃圾山　政府懶理　居民斥不知所謂

香港「垃圾圍城」的問題一直為人詬病，近日再爆出火炭穗禾苑附近出現垃圾山，整條行人路被大量傢俬、電器及雜物佔據，無法通行，居民直斥政府「不知所謂」，縱容郊野變得「慘過印度啲貧民窟！」地政總署表示已按既定指引轉介有關事宜予食物環境衞生署跟進，而食環署在該斜坡上發現有棄置的垃圾及家居廢物，隨即安排承辦商清理，共清理約2.5公噸垃圾及家居廢物。

居民周先生向東網反映，近日走過穗禾苑往沙田港鐵站的一段路時，驚覺整條行人路皆被數之不盡的雜物阻塞，「由山頂到山腳都係」，除了無法通行外，更有安全隱患。他在附近的燈柱上，發現地政總署去年發出的公告，指該處附近將進行行人小徑改善工程，範圍包括政府土地及東鐵歸屬地。

周先生認為，若政府人員打算在該處進行工程，理應在近期有來過視察，惟該處所堆積的雜物似是長時間累積，炮轟政府對環境的保護「把關不力，不知所謂！」他又直言，近年「香港愈來愈骯髒」，政府沒有盡責維持城市的環境衞生。

地政總署表示，食環署負責清理公眾地方的家居廢物，而地政總署則負責清理在公路以外，未批租和未撥用政府土地的建築廢物。地政總署沙田地政處聯同食物環境衞生署人員視察事涉地點，發現有家居廢物棄置於政府土地。地政處沒有接獲事涉地點有棄置廢物的投訴，該地點亦不在沙田民政事務處擬議的行人小徑改善工程範圍。

而食環署稱一向關注區內非法棄置垃圾的情況，接獲沙田地政處轉介有關查詢後，食環署已聯同地政處視察查詢所指的斜坡，而在過去兩年，該署未有就查詢所指地點接獲投訴。該署會繼續留意上址情況，採取適當行動，保持環境衞生。