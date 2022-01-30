政Whats噏：接受敗選結果　黃梓謙：縱感失意都要展現體育精神

上個月嘅立法會換屆選舉，大部分選委界別候選人都成功奪得議席，惟仍有部分人黯然敗選，譬如兒童事務委員會非官方委員黃梓謙(Gary)就鎩羽而歸。議員梁美芬(Priscilla)日前邀請Gary做訪問，期間Gary提到選戰挫敗的確令佢感到失意，但當佢念及「體育精神」四個字，縱有失意都只係維持一日。

身兼凝動香港體育基金創辦人嘅Gary，認為「體育精神」係指參與任何一件事都要追求卓越、超越自己，過程中不但要尊重對手，且不論結果如何都要接受。而佢多年來都向小朋友強調做人要有體育精神，所以佢更非要展現體育精神不可。故此敗選嘅失意心情，維持一日之後就調整過來喇。

Priscilla都好認同Gary嘅見解，話落場跑就冇必然嘅，好似「劍神」張家朗嘅教練都冇諗過張嘅成就去得咁遠，藉此呼籲Gary繼續努力。兩人交談中，都難免觸及最近輿論熱議嘅童樂居事件。Gary話兒童事務委員會一直都有意推動，強制舉報懷疑虐待兒童嘅草案，認為本港缺乏相關法例，指無論是否置身立法會，都需要同議會喺呢方面進行合作。