傳統賀年食品含三高　營養師倡自製健康餸菜全盒

隨着農曆新年的臨近，又是享用各式各樣新年榚點及賀年餸菜的日子，許多人都會和親朋好友聚首一堂。不過大多數傳統賀年餸菜、榚點及小食，如全盒小食、角仔、蘿蔔榚、馬蹄榚等均含有很高的脂肪和糖分，因而很容易攝取過多的反式脂肪、油分等，增加患高血壓、心臟病、中風等風險，不宜多吃。

今年新春佳節繼續因為疫情禁晚市堂食，註冊營養師黃翠萍分享烹煮過年餸菜時的健康心得，更準備了一道健康過年餸菜供市民在家參考製作，又提醒市民吃賀年食品時需注意的健康事項，從而「食得更健康」。

根據世界衞生組織建議，成年人每日應攝取不超過25克添加糖或不超過2,000毫克的鈉，惟坊間常見的賀年食品一般都高脂高糖高鈉，對健康造成影響。最高脂的佼佼者為「黃金榚」，兩件已經有兩茶匙油，相等於一碗飯多的熱量；而最高糖分則是黑糖年榚，兩件已有6茶匙糖，同樣相等於一碗飯多的熱量。

此外，營養師又指雖煎馬蹄榚或蘿蔔榚相對低卡，惟蘿蔔榚的鈉含量非常高，兩件已經含有540毫克。至於角仔、笑口棗同樣高油，約7件角仔已經有約5茶匙油，100克笑口棗則大約有8茶匙油。營養師提醒，攝取過量的糖分、鈉不但令人肥胖及容易水腫，更會導致壞膽固醇增加；患血管硬化、心臟病、中風、骨質疏鬆等風險亦隨之增加，加上角仔、笑口棗經萬年油煮炸，含反式脂肪並會釋出治癌物質。

營養師鼓勵新年招呼親友時可花點心思準備一個更健康的「全盒」，建議以無添加或非油炸果仁、乾果、米餅、米果或無糖蒟蒻啫喱等，替代朱古力、糖蓮子等較高糖的傳統賀年食品。

另外，營養師建議要食得更健康，可以考慮自己製作賀年食品，製作時應盡量減少使用高糖分、鹽、油和高脂食材，又建議烹調手法可改用蒸、氣炸鍋或烘焙紙以「零油」煮食。

營養師補充，要達致健康飲食，餸菜方面要少肉多菜，亦要維持足夠的蛋白質，建議以非油炸豆製品如豆腐、腐竹等或以較低脂的蒸蛋、海鮮代替肉類；至於蔬菜款式亦可以更多元化，建議市民可以吃不同顏色的蔬菜，以攝取不同的抗氧化物。