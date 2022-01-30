東方日報A1：家居檢疫當水泡　全幢攬炒劫數難逃

新冠肺炎疫情爆不停，本港昨日錄得120宗確診個案，累計個案超過1.4萬大關，達到14,024宗，另有約70宗初步確診個案。短短一周內，本港湧現超過50宗不明感染源頭個案，反映社區存在不少隱形傳播鏈，且兩大病毒株的感染個案無日無之。食物及衞生局局長陳肇始昨日預警，現時的疫情「可能尚未見頂」，一旦個案大增，本港檢疫設施或不勝負荷，不排除採取家居檢疫措施，換言之，禁足、封宅或成虎年抗疫大法，但這方法能否阻截疫情散播，則仍是未知之數。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布120宗確診個案中，34宗為輸入個案，86宗為本地感染（包括與本地及輸入相關個案等），其中75宗與其他個案相關。Omicron群組個案繼續增加，香港道教聯合會圓玄學院第3中學昨日新增4名學生確診，與1B、3B、5C及5D班級相關。另外也陸續有曾到東涌藍天海岸圓形廣場玩耍的市民確診。

至於昨日的11宗源頭不明個案中，有8宗感染Omicron，患者分別居於土瓜灣譚公道雲天大樓、藍田麗港城一期13座、將軍澳尚德邨尚禮樓、天水圍俊宏軒5座、土瓜灣永耀街23號、石蔭東邨蔭裕樓、聽濤雅苑第3座，以及新葵芳花園C座。新葵芳花園C座雖然曾出現確診者，但該源頭不明個案與其坐向、樓層、單位不同。餘下一宗個案尚待變種病毒檢測結果，為一名15歲男子，居於鳳儀街21號。還有兩宗感染Delta。

至於75宗與其他個案相關的病例，有兩人於機場工作，目前尚在進行基因排序，以分析感染源頭，相信與工作環境感染有關，故列為懷疑輸入相關個案。其中一人是24歲男子，於機場為抵港人士派發檢測樣本瓶及安排座位，居於大圍金獅花園一期E座；另一人是54歲男子，住逸東邨清逸樓，負責清潔抵港人士使用的洗手間。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，昨日啟用亞博9號及11號場館，接受輕症病人，現合共提供1,000張病床。她又指，有一名73歲女子前日因乾咳到聖母醫院求診，被驗出帶有病毒，接觸追蹤發現一名醫生為女病人檢查咽喉期間，因沒有佩戴眼部保護裝置，被列為密切接觸者。該名醫生目前未有任何病徵，已經暫停相關診症工作。她已接受病毒檢測，未有驗出病毒，並正等候檢疫安排。

短短一周本港已錄得逾50宗源頭不明本地個案，反映社區存在最少50條隱形傳播鏈。食物及衞生局局長陳肇始昨日在電台節目表示，現時未能估計疫情走勢，個案可能未見頂，由於變種病毒株Omicron傳播性高，當局預計可能會在短時間出現多宗個案。她透露，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，或需要以家居檢疫取代。

對於政府早前公布下月24日推行「疫苗通行證」，陳肇始指留意到市面不少地方人流較多，如超市及街市等，當局在推行時除考慮處所的傳播風險，亦會考慮應用在處所時的可行性，並強調現時本港接種率已接近80%，相信推動措施困難不大，惟即使有疫苗通行證，一旦疫情再爆發，仍不排除會關閉部分處所。另外，全港大部分售賣倉鼠的竉物店今日可恢復營業。

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