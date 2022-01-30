38地方納強檢　遍布港九新界

政府今日(30日)刊憲，要求於指定期間曾身處38個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。包括14個初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點，及1個污水樣本檢測呈陽性的地點。

14個初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點：

1.荃灣石圍角邨石菊樓

2.亞洲脈絡中心荃灣橫窩仔街1號

3.荃灣昌耀大廈1樓大家樂

4.東涌逸東（一）邨清逸樓

5.香港國際機場一號客運大樓5MC459A及5MC051室

6.啟翔二職員餐廳香港國際機場停機坪層4樓4X506號店舖

7.觀塘安達邨禮達樓

8.觀塘鱷魚恤中心3樓極尚大喜屋日本料理

9.柴灣歌連臣角道9號哥連臣角火葬場

10.柴灣宏德居德祿樓

11.柴灣漁灣邨漁灣街市1樓熟食中心順利粥品

12.柴灣漁灣邨漁灣街市熟食中心

13.柴灣康翠臺商場尚品餐廳

14.上水鳳南路1號香港建造學院

15.灣仔灣仔商業中心1樓薔紅

16.荃灣沙咀道328號328廣場地下波士冰室

17.葵涌盛福街1號中華傳道會李賢堯紀念中學

18.荃灣翠豐臺3座

19.沙田大圍金獅花園1期金輝閣

20.釣魚翁燒鵝海鮮飯店荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期5樓

21.香港國際機場一號客運大樓抵港層L5樓

22.香港國際機場一號客運大樓離港層L6樓

23.天水圍天華路51號萬鈞伯裘書院

24.柴灣吉勝街熟食市場

25.香港仔石排灣道88A號富裕閣地舖振鴻廚房

26.賽馬會天水圍綜合服務中心天水圍天恒邨停車場6樓

27.觀塘安達邨賢達樓

28.柴灣怡翠苑樂怡閣

29.柴灣宏德居A商場地下威利華餐廳

30.柴灣永利中心地下永利茶餐廳

31.太古康怡廣場2樓丸龜製麵

32.柴灣漁灣邨德聲海鮮酒家

33.柴灣永利中心地下及1樓翠灣漁港

34.柴灣環翠商場地下薩莉亞意式餐廳

35.沙田富豪花園明麗閣

36.沙田置富第一城地下譚仔三哥米線

37.蔭青少年綜合服務中心葵涌石蔭東邨蔭裕樓香港小童群益會賽馬會石

1個污水樣本檢測呈陽性的地點：

1.慈雲山慈正邨正暉樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。