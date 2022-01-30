海關去年檢私煙量20年來最多　94%走私案涉中港兩地

過去一年，本港仍受疫情影響，各地通關未能復常，兩地走私活動頻繁，香港海關去年的執法案件有8,323宗，被捕人數5,143人，兩者較2020年數字分別上升3%及26%。檢獲物品總值約62.7億港元，按年上升73%。執法案件中約52%渉及私煙活動，其次為毒品和保障知識產權案件。

2021年有4,008宗私煙案，較2020上升27%；被捕人數為3,553人，按年上升42%。檢獲逾4.27億支懷疑私煙，應課稅值約8.15億港元，以數量計多於過去20年任何一年的單年檢獲量，並超越過去4年多檢獲量的總和。去年最大宗案件檢獲4,700萬支懷疑私煙，市值約1.3億港元，該案亦是過去20年以來最大宗走私香煙案。

在毒品方面，去年檢獲毒品3,800公斤，較2020年上升9%；檢獲毒品總值24.76億港元，按年上升18%，較疫情前的2018年更上升4.5倍。偵破案件數目906宗，拘捕217人，按年分別下跌18%及上升9%。檢獲量最大毒品類別為冰毒，共946.5公斤，按年上升17%。大麻案有141宗共782.7公斤，按年上升7%及93%。大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件有5宗，與2020年相同。

走私方面，海關去年偵破233宗輸入或輸出未列艙單貨物而違反《進出口條例》的案件，較2020年上升33%；被捕人數264人，下跌7%。檢獲物品總值23.45億港元，按年上升1.9倍。截獲內地與香港之間海上走私物品貨值升幅尤為明顯，去年數字達21.78億港元，較2020年上升2.8倍。去年偵破一宗海關有紀錄以來最大案件，檢獲市值12億港元貨品。整體而言，偵破的走私案件中，約94%涉及內地與香港之間的走私活動，以貨值計，食物檢獲量最多，達到5.63億港元，佔總數25.3%。

自《港區國安法》於2020年下旬實施後，海關去年查獲火器及彈藥案件數目有所下降。去年查獲13宗非法槍械、槍械配件和彈藥案件，較2020年下跌65%；而戰略物品案件亦由2020年的149宗，下跌至去年128宗。

去年海關共偵破715宗侵犯知識產權案件，拘捕404人，較2020年分別上升21%及36%；檢獲315萬件侵權物品，按年上升1.7倍。檢獲物品總值約1.66億港元，較2020年上升51%。主要檢獲侵權物品為電器及電子產品，其次為衣服及配件。於網上侵權方面，共偵破案件108宗，檢獲物品價值653萬港元，貨值較2020年上升85%。網上盜版及科技罪行案件有23宗，按年上升64%。