羅致光指菲律賓疫情如「坐火箭」　外傭荒未見曙光

疫情下，本港外傭數目由前年初40萬人逐步下降至去年底的33.9萬人。

全球疫情持續，勞工及福利局局長羅致光今日(30日)發表網誌指，疫情下本港外傭數目由前年1月底的40萬人逐步下降，本港去年8月底逐步增加外傭檢疫設施，但外傭數目由9月底的35.3萬，不斷下降至去年底的33.9萬人。他又指，雖然上月的新合約來港外傭已增加，但流失人數超過1萬人，變種病毒Omicron在全球擴散，菲律賓疫情「如坐火箭」，令當地來港主要航班熔斷，他形容「外傭荒」問題未見曙光。

羅致光表示，雖然菲律賓和印尼的確診比率屬於低水平，但曙光在漸露間，就已經被掩蓋，Omicron在全球擴散，菲律賓疫情有如坐火箭，印尼疫情亦不斷惡化中。他指，1月初只有175名菲傭到港，但當中有79人檢測出病毒，確診比率逾40%，他形容數字驚人，5班主要由菲律賓直航到港的航班已於月初全數熔斷。

他指，政府不掌握有多少名外傭，回鄉放聖誕及新年假之後，因航班「熔斷機制」而滯留菲律賓，但相信數目不少。

羅又表示，當局下周日(2月6日)起，會將土瓜灣奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店，設為指定檢疫設施，為新來港外傭提供額外491間檢疫房間；外傭本周六(2月5日)起，亦可縮短檢疫期至14日，相信下月5日起可讓多50%的外傭到港，期望有助減輕「外傭荒」。但他相信，短期內較易來港的只有印傭，菲傭何時可以恢復來港，要視乎當地及本地疫情發展。