農曆新年門診增1100個名額　共17間普通科診所提供服務

市民可致電預約普通科門診。

因應疫情和冬季服務高峰期，醫院管理局今早(30日)公布，普通科門診診所在農曆新年假期(2月1日至2月3日)會增加約1,100個額外診症名額，另外有3間普通科門診診所亦會額外增設服務，即合共有17間普通科門診診所提供服務。

相關診所名單及電話如下：

筲箕灣賽馬會普通科門診診所＊(預約電話 3157 0077；診所電話 2560 0211)

貝夫人普通科門診診所＊(預約電話 3157 0000；診所電話 3553 3116)

香港仔賽馬會普通科門診診所＊(預約電話 3543 5011；診所電話2555 0381)

堅尼地城賽馬會普通科門診診所＊(只於二月三日提供服務；預約電話3543 5088；診所電話 2817 3215)

觀塘社區健康中心(預約電話 3157 0687；診所電話 2389 0331)

聖母醫院家庭醫學診所 (預約電話3157 0118；診所電話2354 2267)

柏立基普通科門診診所＊(預約電話3157 0113；診所電話 2383 3311)

油麻地賽馬會普通科門診診所 (預約電話3157 0880；診所電話 2272 2400)

長沙灣賽馬會普通科門診診所 (只於二月二日提供服務；預約電話 3157 0122；診所電話 2387 8211)

戴麟趾夫人普通科門診診所 (預約電話 3157 0107；診所電話 2614 4789)

圓洲角普通科門診診所（瀝源普通科門診診所的服務暫時遷往圓洲角普通科門診診所，以便進行內部裝修工程；預約電話 3157 0995；診所電話 2647 3383）

石湖墟賽馬會普通科門診診所＊(預約電話 3157 0965；診所電話 2670 0211)

大埔賽馬會普通科門診診所＊(預約電話 3157 0906；診所電話 2664 2039)

將軍澳（寶寧路）普通科門診診所＊(預約電話 3157 0660；診所電話 2191 1083)

屯門診所＊(預約電話 3543 0886；診所電話 2452 9111)

元朗賽馬會健康院＊(預約電話 3543 5007；診所電話 2443 8511)

下葵涌普通科門診診所＊(只於二月三日提供服務；預約電話 3157 0100；診所電話 3651 5411)

以上診所服務時間皆為上午9時至下午1時及下午2時至下午5時。

符號＊代表該診所派發新冠病毒測試樣本收集包及收集樣本，其樣本收集包由上午9時起派發，派完即止；樣本收集時間分別為2月1日及2日的上午9時至11時，2月3日的上午9時至下午1時及下午2時至3時。

市民可透過網頁（www.ha.org.hk/goto/wintersurge/tc）及「HA Go」流動應用程式內的「高峰在線」瀏覽各項主要服務數據、急症室等候時間及病人求診資訊。