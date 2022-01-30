葵涌邨疫樓解封後居民戒備心變重　被親友嫌棄要留家中過年

被禁足逾1周的葵涌邨逸葵樓、映葵樓和夏葵樓於昨日(29日)相繼解封，衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，有關大廈主要傳播鏈基本上已經切斷。東網記者於今早(30日)到現場所見，邨內居民生活似乎已回復正常，商場人流逐漸增加，惟仍有多個商舖「落閘」。有街市商舖負責人表示，解封後人流仍然「水盡鵝飛」，對生意沒有多大起色；有居民如常到商場街市或超市「買餸」、「辦年貨」，部分人直言因家住葵涌邨而被朋友、親戚「嫌棄」，故新年期間盡量留於家中，減少外出。

售賀年物品的陸先生表示，商舖因葵涌邨爆疫而停業，近日疫情開始受控，才選擇重新開門，但他形容街市人流比以往差很遠，相信居民擔心仍有染疫風險，故不敢外出。

昨日張竹君曾提及邨內傳播鏈雖已截斷，惟環境仍可能有污染。綠葵樓居民譚先生如常到商場街市購入一些新年物品，如揮春及利事封等，以備過年之用。被問到會否仍擔心疫情於邨內死灰復燃，他表示不擔心，認為涉事大廈相繼解封，疫情現時已經受控，故安心出外到商場「入年貨」。

居住於逸葵樓的葉先生同樣表示不擔心，指現時邨內的工作人員非常盡心盡力，譬如每一層都會繼續進行清潔，他續補充，被圍封5日後，大廈內各居民心態上變得更戒備，防疫意識亦變得更自律，故相信再受感染的可能性變得微乎其微。

農曆新年將至，有居民因家住葵涌邨而被朋友、親戚「嫌棄」。夏葵樓居民蔡小姐表示，明日(31日)團年飯將不能與家人團聚，皆因妹妹「介意」；另外更遭朋友「嫌棄」，稱盡量不要見面。她提到，現時只考慮到區內附近超市購買糧食為主，自己盡量不外出，若要外出，範圍都只會集中在區內，故逛花市、拜年等活動將取消，盡量留在家中。