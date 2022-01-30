港府以首針接種率達9成為目標　專家倡圍堵疫情失效推居家隔離

谷針政府早前公布於2月下旬推行「疫苗通行證」(前稱「疫苗氣泡」)，屆時市民進入食肆等埸所時須接種新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今日(30日)稱，當局只要向第1針接種率為9成的目標邁進，便可在「疫苗通行證」的基礎下，視乎疫情調整社交距離措施。她又透露港府將擴大「主動評估─接種」計劃，為安老院及殘疾人士院舍的院友打針。有專家表示若本港的圍堵疫情政策失效，或需實行居家隔離。

陳肇始在網誌提到，當局將擴大「主動評估─接種」計劃，盡快為逾1,000間安老院及殘疾人士院舍的院友打針。如院友獲確認適合打由內地研發的科興疫苗，其家屬亦沒有明確反對，到診註冊醫生會在取得院友或法定監護人知情同意下，為院友打針。陳指新冠疫苗接種計劃截至昨日(29日)，已有近530萬名市民打第1針，佔合資格人口近8成；惟她強調80歲以上長者的接種率超過3成，相對偏低。

陳肇始又指，過去一周不少污水監測樣本均驗出病毒，本港每日仍有未明源頭個案，每一宗可說是有一條隱性疫鏈，即社區已有數十條隱形傳播鏈，故強烈建議所有高暴露風險群組盡快打針，包括清潔工、保安員、機場員工及檢疫酒店工作的員工等。她亦提醒市民春節期間減少跨家庭聚會，嚴守社交距離措施。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則強調，現時長者打針率低，目前本港仍要以圍堵疫情政策為主。不過他表示圍堵政策若失效，假如確診個案幾何級上升令治療設施用盡，便要採用「緩疫」措施，安排輕症病人居家隔離，無症狀者則不必入院。出院要求也可能要由現時連續2次沒有染疫的檢測結果，變成有3次CT值33以上結果就可出院，可令出院時間縮半。而3月起抗病毒口服藥抵港時，將有助實行居家治療。

許又指出商場、超市及公共交通工具等屬人多擠迫地方，在公共衞生角度應涵蓋在疫苗通行證內，但當局應考慮如何執行。他又表示學童接種率理想，學生到校未必需要強制推行疫苗通行證。