防疫基金無津貼　非專利巴士車主月蝕30萬　料兩個月倒閉

受到2019年社會運動及疫情夾擊下，導致百業蕭條。有旅行團巴士車主指旅遊業大受打擊外，行業亦陷入冰封狀態，質疑為何近兩輪抗疫基金沒為車主提供津貼。有學童車車主表示，在疫情下學校停課令生意虧蝕，每月倒蝕近20至30萬港元。他們希望政府可以供每輛車輛9萬及6萬港元津貼。

香港非專利巴士聯會今（30日）邀請多名議員到葵涌「遊遊巴墳場」了解業界苦況。旅遊巴士個體戶、擁有7輛旅遊巴士的車主趙海輝指，2019年社會運動至今生計已大受影響，不解為何跨境旅遊巴車主可獲資助，但他們卻未受助。他又表示，如轉型不可行，以殯葬行業為例，業內本身已有車隊，如以低價搶走生意，只會令其他行業面對同一問題。他指現時每月零收入，但支出已達15萬港元，直言「呢兩個月要賤賣一架車先捱到2至3個月」。

擁有20多輛學童車的車主金小姐表示，近兩輪防疫抗疫基金僅資助司機及保母，但未有為車主提供協助。她指在疫情下，學校未必完全復課，有家長要求只繳交部分車費，難以應付公司全職司機及保母的薪金。計及員工薪金、泊車費及汽車保險等費用，每月開支達60多萬港元，現要「倒蝕」近30萬港元，只可四周借錢周轉營運，如再沒有資助，或在1、2個月內倒閉。

該聯會促政府在第6輪防疫抗疫基金提供援助，包括每輛旅遊巴可獲9萬港元援助、津貼每輛學童車6萬港元及延長「還息不還本」措施。

到場了解情況的議員陳恒鑌批評每次抗疫基金均有行業被遺留，希望未來可修補漏洞，令業界未來可加快復業速度。旅遊界議員姚柏良指政府不應以「吊鹽水」方式提供援助，反之需作持續及長遠規劃，強調業界即使復業，亦面對資金壓力，需要政府持續協助以保旅遊業命脈。他又指業界最希望與廣東省及大灣區互通，強調業界需要「活水」維持業務，希望可盡快達致兩地通關。