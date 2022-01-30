疫下重建項目須押後　觀塘發展區試行彈性規劃參數模式

第5波新冠肺炎疫情肆虐下，本港不單影響各行各業，市區重建進程同樣受阻。市區重建局行政總監韋志成今日(30日)於網誌表示，市建局原應在本月初啟動的1個發展項目，因疫情而押後開展日期；而樓宇復修工作亦被迫暫停。韋又提及，考慮到疫情所產生的「後遺症」，觀塘市中心重建計劃第4和第5發展區的商業項目，將試行「浮動規劃參數」模式，在總體發展樓面和規劃裨益不變的前提下，為不同業務用途樓面面積的設定，提供可調整彈性。

韋志成指出，第5波疫情對市建局的業務和運作帶來影響，原計劃在本月初啟動的重建項目，由於在啟動前數天，政府公布一系列收緊社交距離措施，而該項目若啟動後需要進行人口凍結調查，局方要派員家訪紀錄住戶資料及物業使用狀況，將難以配合政府呼籲減少到訪非自身居住的大廈，故決定將該重建項目的開展日期押後，視乎疫情發展再決定開展時間。

至於樓宇復修工作方面，市建局過去1年，統一執行5項由政府撥款的樓宇復修資助計劃，當中有約100宗個案剛在本月初完成委聘承建商的招標程序，惟原定本月內開標及評審標書的工作，因防疫措施限制而未能展開，相關工作亦需暫停。

韋又稱，考慮到疫情令市場波動或帶來不穩定因素，市建局在觀塘市中心重建計劃第4及第5發展區的商業項目上，將試行「浮動規劃參數」模式，將可讓發展項目在規劃參數上給予市場彈性調適，例如疫情下酒店業的發展前景不明朗，在新模式下原指定興建34萬平方呎樓面的酒店設施，將修訂為不設樓面面積下限，方便應對市場變化和財務風險能力。市建局現正深化「浮動規劃參數」模式的執行細節，料於今年年中向城規會提交相關修訂的申請。