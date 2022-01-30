高鐵停運2年政府未「包底」　議員倡每年補貼逾億元

廣深港高鐵香港段在新冠肺炎疫情下已停運2年，按照其營運協議，高鐵虧蝕時可獲港府公帑「包底」，惟當局至今未有對外披露補貼金額，有議員認為政府應向港鐵提供每年約1億多港元的賠償，以抵銷停運期間的「燈油火蠟」開支。

高鐵自2020年2月起全面停駛，已連續2年零收入及零客量。根據營運協議，當高鐵全年實際乘客量低於預期15%以上，九廣鐵路和港鐵將按七三比分擔風險。換言之，港府最少要補貼過去2年的虧蝕。

議員田北辰表示，政府實施出入境限制導致高鐵停運，理應賠償港鐵損失，若按照協議，停運補貼為每年約3億至4億港元，但他認為有關金額「偏高」，並指高鐵香港段由政府出資興建，公道起見，建議政府向港鐵提供每年約1億多港元補貼。他又認為，公眾有知情權，建議政府公開交代涉及的補貼金額，並盡快安排重新通車，為通關做好準備。

另外，高鐵最初預期每日實際客量可達8.01萬人次，惟通車3年以來尚未達標，田北辰質疑難兌現。其中，政府去年提出發展「北部都會區」，包括興建多條新跨境鐵路項目，如連接洪水橋直達深圳前海等。他認為，屆時新鐵路會搶走高鐵的短途客流，如同「自己搶自己生意」。田續指，高鐵長遠應着重發展深圳北站以北的中距離路線，如廣州、湖南和武漢等。