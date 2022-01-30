帶疫倉鼠滿城風雨　寵物店年廿八復業　有店舖重開續賣兔等

早前因有倉鼠驗出帶有新冠病毒，全港所有售賣倉鼠的寵物店需要立即暫停營業，政府更將大批小型寵物進行人道處理，事件一時鬧得滿城風雨。漁農自然護理署昨晚(29日)宣布，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店可於今日(30日)年廿八起恢復營業。東網記者今午6時到旺角通菜街一段現場所見，除2間寵物店仍然重門深鎖外，有4間於今日已復業，惟全部暫時仍未有售賣倉鼠，有店員透露因漁護署發指引，首周不得售賣任何寵物，故只以銷售寵物乾貨為主，店外不時有市民途經觀望；另有寵物店重開首日便出售天竺鼠及龍貓等，亦在透明膠箱展示寵物兔。

涉事的「Little Boss」寵物店今早於網上平台發貼文表示，其所屬集團的部分分店經已陸續恢復營業，包括旺角通菜街140號1樓的「i love rabbit」及旺角通菜街187號的「Little Boss」。而屬同集團，位於旺角通菜街160至162號的「i love rabbit」分店則仍然關閉。

東網記者下午到已恢復營業的旺角通菜街187號「Little Boss」分店視察，可見店內人流疏落，間中有市民到入店詢問有關倉鼠事宜，而店內透明膠箱仍放有小量兔子，惟未見有倉鼠影蹤。有店員透露漁護署向他們發出指引，要求所有售賣倉鼠的寵物店，於復業首周不能售賣任何寵物，故現時店內只售賣寵物乾貨為主，又稱保守估計要等一段時間後才能重新售賣倉鼠。

至於同位於旺角通菜街的另一「Little Boss」分店則仍然關閉，舖面貼有相信是來自市民的字句，寫道「願鼠鼠、兔兔、龍貓在天堂安息，請原諒不懂辨別是非黑白的人類害你們被無辜撲殺」。

另外，位於旺角通菜街169號的龍貓樂園，同樣於今日恢復營業，據東網記者了解，店內雖未有倉鼠、兔仔等小動物售賣，惟仍有透明膠箱放置小量的天竺鼠、龍貓及寵物兔等小型寵物，店員亦稱可以售賣。