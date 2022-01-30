花園街生意有人歡喜有人愁　疫情令人手停口停　市民購買力大降

Omicron變種病毒繼續肆虐本港，晚市禁堂食延至下月17日，意味明日(31日)除夕團年飯需留在家中團聚，加上農曆新年將至，天文台亦於昨日(29日)表示，新春期間天氣或會轉冷，有市民到街市買餸打邊爐提早做節；亦有市民特意趕在新年前購買新衣裳。另外，有海鮮檔檔主表示，於疫情下今年人流仍然疏落，生意沒有起色。

位於旺角的花園街街市，市民符先生趁早前來「買餸」，提早準備今晚的團年飯。他表示，近日天氣轉冷，故準備了2,000多港元買材料，一家五口打邊爐，他於海鮮檔花費900港元買象拔蚌，他亦透露欲購買其他海鮮及肉類，如蝦、蟹、花甲、牛肉及羊肉等。他又補充，以往團年飯最熱鬧的時候，可以湊成20多人，但受疫情影響，惟有聽從呼籲，盡量避免跨家庭或大型聚會，以分批形式食團年飯。

該街市海鮮檔陳老闆表示，即使臨近新年，人流亦不多，對生意不感樂觀，相信因為疫情持續關係，使街市人流疏落，又指今年訂單比以往少，過去相同時段經已有10個訂單，今年只得2至3個。他更提到今年來貨價比以往貴，尤其是蝦貴了1倍，故在海鮮食材售價上有調整。同一時間，卻有菜檔檔主對生意感樂觀，相信能「清貨」。該檔老闆陳女士表示，臨近團年及新年期間，購買蔬菜的客人亦隨之增加，昨日已做了7,000多港元生意，指市民多數買菜心。

街市外，鄰近花園街亦有不少街檔。服裝檔主何女士表示，在疫情下，市民「勒住褲頭」，購買意欲偏低，即使花墟帶旺人流，但光顧的客人數量未有隨之增加。她指，雖近日天氣轉冷，生意額並沒有上升，每日只能靠500至600港元糊口，她認為疫情影響經濟，不但令大部分市民「手停口停」，亦降低了他們的購買力及意欲。

亦有為數不少的市民把握時間，趁新年前添置新衣。市民吳先生表示，雖然天文台稱天氣會轉冷，惟他不認同，加上屋企仍有足夠禦寒衣物，故只準備了數百港元預算，於新年前添置新衣。其同行朋友市民盧先生則指，考慮到未來數天可能轉冷，就準備了500港元購買大褸等保暖衣物。