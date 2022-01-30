青衣宏福花園二座疑爆垂直傳播　高層單位局部撤離

青衣宏福花園二座疑現垂直傳播，衞生防護中心今日(30日)公布，調查發現涉及單位為高層E室，故26至32樓的D及E單位住戶需要撤離，共12伙，但未交代涉及人數。據東網記者現場所見，衞生署今日約下午5時已安排專家，分批接送住戶前往檢疫中心隔離。

據資料顯示，青衣宏福花園二座至今有6人確診。首位67歲女住戶(個案編號:13612)在上周三(26日)確診，被列為本地個案。翌日再多兩人，包括67歲男子(個案編號:13681)及43男子(個案編號:13795)；昨日再新增3人，包括未足一歲的男嬰(個案編號:13938)、40歲女子(個案編號:13979)及11歲男童(個案編號:13984)。

另外，石蔭東邨蔭裕樓、油塘油麗邨雍麗樓亦疑有垂直傳播，同樣要撤離。其中，雍麗樓涉及高層26號單位，影響36樓以上同單位住戶，合共4伙，涉約12人；石蔭東邨蔭裕樓則涉及低層6號單位，2至8樓的6、7號單位居民撤離，共14伙，涉約30人。