署理高級稅務主任染疫　稅務大樓13樓所有職員須檢測

新冠肺炎疫情擴散不斷，政府部門亦未能幸免！今日(30日)除了社會福利署1名內勤職員染疫被列為初步個案，稅務局同樣有1名在稅務大樓13樓工作的署理高級稅務主任中招。

稅務局稱，該署理高級稅務主任在上周四(27日)感到不適，翌日接受病毒檢測，昨日(29日)初步證實帶有病毒。她負責處理內部文書工作，不用與公眾人士接觸，她工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最後一天在辦公室上班的日期是上周五(28日)。該稅務主任工作的13樓沒有向公眾人士開放的服務櫃位，局方已按衞生防護中心指引徹底清潔和消毒稅務大樓相關樓層，並會安排在該樓層工作的所有職員接受檢測。

至於社署表示，已安排染疫內勤職員的相關工作地方全面清潔及消毒，而位於灣仔胡忠大廈10樓的社署辦事處，以及修頓中心23樓，包括社會保障付款組服務櫃位，將於明日(31日)會關閉。該員工在財務科工作，日常工作毋須接觸公眾。他最近分別於上周一至三(24至26日)在修頓中心23樓上班，以及於上周五在胡忠大廈10樓工作。工作時他一直有佩戴口罩，而期間一直進行的體溫探測，體溫正常。