政Whats噏：疑教仔畫花委任證書　何華漢稱已向徐英偉澄清致歉

民政事務局局長徐英偉因出席「洪門宴」，令辭職一事甚囂塵上，雖然佢本人未有公開澄清，而政府發言人亦指唔會評論任何揣測報道。之不過，網上就流傳建制派「小花」喺社交平台上載嘅短片，顯示一名幼童用筆喺徐英偉簽名嘅「地區防火委員會」嘅委任證書來回移動，但就未有畫花，片中亦傳出男聲指「佢無得撈㗎喇」。其中九龍城區區議員何華漢今晚(30日)回覆東網，指對於不實資訊無其他回應，已同局長澄清及致歉帶來嘅不便。

涉事嘅影片長約5秒，為一名叫做「小玲BB」嘅人士上載，影到一名坐喺嬰兒櫈嘅幼童，用筆喺一張寫住地區防火委員會委任證書來回移動，而證書印有「茲委任鄧麗玲女士為葵青區防火委員會委員，任期一年，由2021年4月1日至2022年3月31日止」，並有民政事務局局長徐英偉嘅簽名。而片中亦傳出一把男聲，指「佢無得撈㗎喇，快啲影下佢個名呀！」

翻查民政事務總署嘅網頁，其中一名委員都喺叫鄧麗玲，而佢係建制派嘅地區主任，曾參選2019年區議會興芳選區，最終取得2177票落敗，而佢丈夫就係九龍城區區議員何華漢。

而何華漢回覆東網，指對於網上流傳嘅不實資訊，無其他回應，仲話本人十分支持同認同局長嘅工作，已同局長澄清及致歉帶來嘅不便。