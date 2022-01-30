政Whats噏：市民隔離營過年凄慘　梁美芬批抗疫政策無前瞻性

大家都希望可以同家人團聚，一齊迎接新年，但有一班市民因為染上新冠肺炎或係確診者嘅緊密接觸者而要入院或接受隔離，未能同家人團年，亦要喺隔離營過年。議員梁美芬今日(30日)去到亞博館社區治療設施，以及北大嶼山醫院香港感染控制中心視察一下情況，批評政府政策欠缺前瞻性，以致第5波疫情來臨時治療設施反應唔切，話要代市民「追數」，督促政府加快防疫進度同埋增加病床喎！矛頭直指疫情以來一直被批抗疫不力嘅食物及衞生局局長陳肇始啊！

梁批評政府抗議欠缺前瞻性，話亞博館嘅社區治療設施，喺上年年中疫情緩和時縮減規模，以致近期本港第5波疫情爆發時，要一段時間先能夠重新完全投入運作，反映政府思維唔夠周詳同埋長遠。佢再次督促政府嘅抗疫防疫政策要有短、中、長期嘅考慮，而唔係見步行步。佢又話當佢尋日去視察時，先至見到8至11號館嘅社區治療設施重開咋。

由於變種病毒Omicron傳播力驚人，佢話喺過去兩年大家都可以見到，每次病毒變種後，傳播力都會變得更強。因此，佢希望政府喺短期政策方面可以借鏡上海嘅「2、4、24」流行病學調查嘅成功經驗，即係於發現確診個案嘅頭兩小時內，調動工作人員到達現場，將確診者送到隔離中心；4小時內完成核心嘅調查並完成檢測，搵出所有密切接觸者送去隔離中心；而24小時內就已經要查清楚所有密切接觸者嘅接觸者，提升政府整體嘅抗疫效率，唔需要大規模封區，都可以將擾民嘅程度減至最低。

至於中期政策方面，佢認為政府要物色更多地方興建二線隔離治療病床，紓緩醫療壓力。長期政策上就要積極跟進返2003年沙士調查報告中，提出興建一所有足夠負壓病床嘅傳染病醫院作為長遠之用。

對於近期社會上有聲音質疑，政府動態清零嘅政策係咪有效，更開始有人提出應該好似外地咁改為採取與病毒共存策略，佢就希望政府千祈唔好放棄清零嘅目標，應該盡快同內地商討，成立同內地直接對口嘅內地香港共同抗疫協調委員會，一定要盡最大嘅努力，同埋以盡快通關作為落實政策嘅考慮，令本港經濟盡快走出困境。